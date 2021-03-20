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Dünya

Lübnanlı kadınlar hayat pahalılığını protesto etti

Lübnanlı kadınlar, ülkedeki ekonomik krizin getirdiği hayat koşulları ve gençlerin çalışmak için yurt dışına göçe zorlanmasını protesto etmek amacıyla başkent Beyrut'ta yürüyüş yaptı.

Mahmut Geldi   | 20.03.2021
Lübnanlı kadınlar hayat pahalılığını protesto etti Fotoğraf: Mahmut Geldi / AA

Beyrut

Arap ülkelerinde her yıl 21 Mart günü kutlanan Anneler Günü münasebetiyle Beyrut'un Bişara el-Huri Caddesi'nde toplanan onlarca kadın, "Anneler de umudunu yitirmişse vatana selam olsun" sloganıyla Beyrut Limanı'na kadar yürüdü.

Lübnanlı kadınlar, hayat pahalılığı ve gençlerin iş için yurt dışına çıkmak zorunda kalmasını protesto etti

Lübnanlı kadınlar, ülkedeki ekonomik krizin getirdiği hayat koşulları ve gençlerin çalışmak için yurt dışına göçe zorlanmasını protesto etmek amacıyla başkent Beyrut'ta yürüyüş yaptı. Arap ülkelerinde her yıl 21 Mart günü kutlanan Anneler Günü münasebetiyle Beyrut'un Bişara el-Huri Caddesi'nde toplanan onlarca kadın, "Anneler de umudunu yitirmişse vatana selam olsun" sloganıyla Beyrut Limanı'na kadar yürüdü. ( Mahmut Geldi - Anadolu Ajansı )

Lübnan bayraklarının yanı sıra "Evlatlarının hayallerini çaldığınız annelerin sesini duymuyor musunuz?", "Paralarımızı ve evlatlarımızın geleceğini çaldınız, yönetimi bırakın", "Gözyaşları içinde büyüttüğümüz evlatlarımızı göç ettirdiniz, gidin artık" yazan pankartlar taşıyan kadınlar, bir saatten fazla süren yürüyüşleri boyunca devrim marşları eşliğinde yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi güçler aleyhinde çeşitli sloganlar attı.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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