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Dünya

Almanya’da Kovid-19 tedbirlerini protestolarda çok sayıda gözaltı

Almanya’nın Kassel kentinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için aldığı önlemlerini protesto gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Erbil Başay   | 20.03.2021
Almanya’da Kovid-19 tedbirlerini protestolarda çok sayıda gözaltı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş / AA

Berlin

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için binlerce kişi kent merkezinde toplandı ve izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Almanya’nın Kassel kentinde hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için aldığı önlemlerini protesto gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde toplanan 200 kişi yoğun güvenlik önlemlerinin alandan Federal Meclise doğru yürüyüşe geçti. Polis, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle eylemi sonlandırdı. Göstericiler daha sonra polis eşliğinde alandan çıkarıldı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Eylemde çoğu kişi maske ve mesafe kurallarına ve polisin dağılmaları yönünde çağrılarına uymadı.

Polisin kapattığı yoldan geçmek isteyen göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı, cop ve tazyikli su kullandı. Göstericiler ise polise şişe attı ve gazetecilere saldırdı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı gösteriye 10 bin kişi katıldı.

Berlin'de aşırı sağcılar gösteri yaptı

Başkent Berlin’de de aşırı sağcılar Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde toplanan 200 kişi yoğun güvenlik önlemlerinin alandan Federal Meclise doğru yürüyüşe geçti. Polis, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle eylemi sonlandırdı.

Göstericiler daha sonra polis eşliğinde alandan çıkarıldı. Bu sırada birçok kişi gözaltına alındı.

Sol gruplar da karşıt gösteri düzenledi. Karşıt gösteride, "Korona inkarcılar mahallemizden çıksın" şeklinde pankart ve aşırı sağcılar aleyhine sloganlar atıldı.

İki gösteri de olaysız sona erdi.

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