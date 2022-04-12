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Dünya

Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful Belediyesi yakınındaki Emel Hareketi ofisine ait bir merkezde meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hamdi Yıldız   | 12.04.2022
Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İstanbul

İran'a bağlı el-Alem televizyon kanalı, patlamanın oldukça güçlü olduğunu ve beldede büyük paniğe yol açtığını bildirdi.

Patlamanın Benaful Belediyesi yakınında Emel Hareketi ofisine ait bir izci merkezinde olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, patlamanın meydana geldiği yer ile yaralıları hastaneye taşıyan ambulanslara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Katar merkezli Aljazeera televizyonu, patlamada ölen kişinin Benaful Belediye Başkanı'nın oğlu olduğunu, patlamada Benaful Belediyesi'nin tamamen yıkıldığını, çevre binalarda da büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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