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Dünya

Lübnan'daki Filistin kampında çatışmalar yeniden başladı

Lübnan'ın en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'daki gruplar arasında sağlanan ateşkese rağmen yeniden çatışmaların çıktığı bildirildi.

İdiris Okuduci  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Lübnan'daki Filistin kampında çatışmalar yeniden başladı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, gün boyu sükunetin sürdüğü kampta akşam saatlerinde yeniden çatışma sesleri duyulmaya başlandı.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan 60 bin kişilik kamptaki çatışmalarda ağır silahların da kullanıldığı kaydedildi.

Kamp içindeki Filistinli gruplar dün de birbirinin hedeflerine ağır silahlar ve havan mermileriyle vurmuştu.

Üç günde 11 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Kampı'nda 29 Temmuz'da başlayan çatışmalar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da 60 bin kişinin yaşadığı kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu.

Ancak ateşkese rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

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