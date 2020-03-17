Euro
7.18
Dolar
6.43
BIST 100
87,888.34
Altın
1,502.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 120'ye yükseldi

Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısının 120'ye yükseldiği bildirildi.

Mahmut Geldi   | 17.03.2020
Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 120'ye yükseldi

Beyrut

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 120'ye yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Kovid-19 vaka sayısının 21 kişi daha artarak 120'ye çıktığını belirtti.

Ülkede tespit edilen her vakanın kaynağını bulmaya çalıştıklarını aktaran Hasan, kaynağını bilmedikleri 3 vakanın olduğuna dikkati çekti.

Lübnan vatandaşlarına seslenen Hasan, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Sağlık Bakanlığı ve hükumet olarak aldıkları kararlara uyulması gerektiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkede Kovid-19 vakasının 99 olduğunu ve 3 kişinin söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, önceki gün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bizler sağlık konusunda olağanüstü hal yaşıyoruz. Bu nedenle hükumet, 29 Mart'a kadar ülkede olağanüstü hal ilan ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan, dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla da mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 120'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19 salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor
İsrail'de koronavirüs vakaları hızla artarak 298'e yükseldi
Amazon Kovid-19 ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel alacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Benzer haberler

Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 120'ye yükseldi

Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 120'ye yükseldi

İsrail'de koronavirüs vakaları hızla artarak 298'e yükseldi

Amazon Kovid-19 ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel alacak

Polonya Çevre Bakanına yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı

Polonya Çevre Bakanına yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Trump'tan 'Koronavirüsü yenmemiz temmuz ya da ağustosu bulabilir' açıklaması

Trump'tan 'Koronavirüsü yenmemiz temmuz ya da ağustosu bulabilir' açıklaması
Hollanda Başbakanı: Hollandalıların büyük bir kısmı Kovid-19'a yakalanacak

Hollanda Başbakanı: Hollandalıların büyük bir kısmı Kovid-19'a yakalanacak