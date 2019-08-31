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Dünya

Lübnan'da UNIFIL merkezine İsrail'e ait bomba parçası düştü

İsrail tarafından atılan aydınlatma bombasına ait bir parça, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücüne bağlı bir merkeze düştü.

Said İbicioğlu   | 31.08.2019
Lübnan'da UNIFIL merkezine İsrail'e ait bomba parçası düştü

Beyrut

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklama, kaynağı İsrail olan aydınlatma bombasına ait bir parçanın Lübnan-İsrail sınırında görev yapan UNIFIL bünyesindeki Hindistan Taburu'na ait merkeze düştüğü belirtildi. Düşen parçanın herhangi bir yaralanma yada can kaybına neden olmadığı aktarıldı.

Lübnan'daki barış gücü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 19 Mart 1978 tarihli 425 ve 426 sayılı kararlarına göre kurulan UNIFIL, Lübnan'daki İsrail güçlerinin çekilmesinin onaylanması, uluslararası barış, güvenlik ve Lübnan hükümetinin bölgedeki otoritesinin yeniden sağlanması amacıyla görevine başlamıştı.

BMGK'nin 11 Ağustos 2006 tarihli 1701 sayılı kararına göre, görev kapsamına "düşmanlıkların durdurulması, Lübnan'ın güneyindeki Lübnan silahlı kuvvetlerine eşlik etmek ve destek olmak, sınırların güvenliğinin artırılmasında Lübnan güvenlik güçlerine yardımcı olmak" gibi maddeler ilave edilmişti. 2006'daki İsrail-Lübnan savaşının ardından asker sayısı artırılan UNIFIL'in bünyesinde 1 Haziran 2017 itibarıyla 40 farklı ülkeden 10 bin 583 asker görev yapıyor.

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