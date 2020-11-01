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Dünya

Lübnan'da Türkiye'ye destek gösterisi düzenlendi

Geçen hafta Ermeni bir grup tarafından Türk Büyükelçiliği önünde yapılan eyleme karşı Türkiye'ye destek gösterisi düzenlendi.

Mahmut Geldi   | 01.11.2020
Lübnan'da Türkiye'ye destek gösterisi düzenlendi

Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçen hafta Ermeni bir grup tarafından Türk Büyükelçiliği önünde yapılan eyleme karşı Türkiye'ye destek gösterisi düzenlendi.

Başkent Beyrut'un şehir merkezindeki Kola bölgesinde toplanan Mardin asıllı Lübnanlı vatandaşlar, bulundukları alanı Türk ve Lübnan bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla süsleyerek, Ermenilerin eylemine karşı Türkiye'ye olan desteklerini ifade etti.

Lübnan ve Türkiye milli marşlarını okuduktan sonra İzmir'deki depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunup dua eden grup, sık sık Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları attı.

Burada göstericiler adına okunan bildiride, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde Ermeni bir grup provokatör tarafından gerçekleştirilen eylemi kınamak üzere toplanan Türk asıllı Lübnan vatandaşı Mardinliler topluluğuna teşekkür edildi.

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"Beyrut'taki Türk Büyükelçiliği önünde paralı bazı provokatörlerce düzenlenen eylemi şiddetle kınıyoruz. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine yönelik eylem, fitne amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bizler de Türk asıllı Lübnan vatandaşları olarak bu eylemi kınıyor ve Ermeni gruplarca amaçlanan fitneler konusunda uyarıyoruz."

Fitnenin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yapan Lübnan güvenlik güçlerine teşekkür edilen konuşmada, dik duruşundan dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da alkışlar eşliğinde teşekkür edildi.

Fransa'da son zamanlarda İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlara da tepki gösterilen konuşmada, Hazreti Muhammed'e yönelik bu tür saygısızlıkların kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Konuşmanın ardından İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Fatiha suresi okundu.

"Bizi bu tür provokatif eylemlerle fitneye çekmelerini reddediyoruz"

Göstericilerden Halid Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da yaşayan Türkler olarak Türk Büyükelçiliği, Türk Devleti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Ermeni grubun eylemine karşı burada toplandıklarını söyledi.

Ermeni grubun Türk Büyükelçiliği önünde sergilediği saygısızlığı kınadıklarını dile getiren Toprak, "Ülkemizi, vatanımızı ve Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Onun için buradayız, saygılar sunuyoruz." dedi.

Bir diğer gösterici Ali Kemal Rımo da Ermeni grup tarafından yapılan eylemi şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, "Bizler Türk asıllı Lübnan vatandaşlarıyız. Ermeni grup ise Ermeni asıllı Lübnanlılardır. Dolayısıyla bizleri bu tür provokatif eylemlerle fitneye çekmelerini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da sorun çıkaracak adımlar atmaktan kaçındıklarına dikkati çeken Rımo, "Türk bayrağının siyonist İsrail bayrağıyla yan yana getirilip yakılmasını da kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Herkesi aklıselimle hareket etmeye çağıran Rımo, Lübnan vatandaşı Mardinliler topluluğunu yalnız bırakmayan Türk Büyükelçiliğine de her zaman müteşekkir olduklarını kaydetti.

Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi’ne mensup bir grup, geçen hafta Türkiye'nin Beyrut Büyükelçilik binasının önünde toplanarak güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırmıştı.

İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan’a Türkiye’nin verdiği desteği protesto eden grup, Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde yaklaşık bir saat slogan attıktan sonra Azerbaycan, Türkiye ve İsrail bayrağını yakmıştı.

Lübnan'da yaşayan Mardinliler

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1920'lerde Mardinliler Lübnan'a göç etmeye başladı. Asıl göç 1950-1970 yıllarında yoğun olarak gerçekleşti. O yıllarda Lübnan'daki Mardinlilerin sayısının 60-70 binlerde olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan'a gelen Mardinliler, uzun yıllar kimlik almak için mücadele verdi ve bu mücadele 1994'te dönemin Başbakanı Refik Hariri'nin 15 bine yakın Mardinliye Lübnan vatandaşlığı vermesiyle sonuçlandı.

Beyrut'ta yaşayan Mardinlilerin yaklaşık 17 bini hem Türk hem de Lübnan vatandaşlığına sahip.

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