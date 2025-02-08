Lübnan'da Nevvaf Selam başbakanlığındaki yeni kabine açıklandı
Lübnan'da 13 Ocak'tan bu yana süren istişarelerin ardından Nevvaf Selam'ın başbakanlığındaki yeni bakanlar kurulunun oluşturulduğu bildirildi.
Beyrut
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Başbakan Necip Mikati'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın Nevvaf Selam ile birlikte 24 bakandan oluşan hükümetin kurulması hakkındaki kararnameyi de onayladığı kaydedildi.
Lübnan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye tarafından yapılan açıklamada da Nevvaf Selam başkanlığındaki yeni kabinedeki bakanların belirlendiği duyuruldu.
Mekkiye, kabinedeki isimleri ve görevlerini şöyle sıraladı:
Başbakan Yardımcısı: Tarık Mitri
Savunma Bakanı: Mişek Mnessa
Dışişleri Bakanı: Yusuf Recci
İletişim Bakanı: Charles el-Hac
Enerji ve Su Bakanı: Joseph Saddi
İçişleri Bakanı: Ahmed el-Haccar
Adalet Bakanı: Adil Nassar
Maliye Bakanı: Yasin Cabir
Sağlık Bakanı: Reken Nasreddin
Kültür Bakanı: Gassan Selame
Sanayi Bakanı: Joe İsa el-Huri
Ekonomi ve Ticaret Bakanı: Amir el-Busat
Tarım Bakanı: Nizar Hani
Enformasyon Bakanı: Paul Markus
Sosyal İşler Bakanı: Hanin es-Seyyid
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Fayiz Rasmani
Mülteciler ve Teknoloji Bakanı: Kemal Şahade
Çalışma Bakanı: Muhammed Haydar
Gençlik ve Spor Bakanı: Nura Bayrakdaryan
Turizm Bakanı: Lora el-Hazen Lahud
İdari Kalkınma Bakanı: Fadi Mekki
Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı: Rima Karami
Çevre Bakanı: Tamara ez-Zeyn
Nevvaf Selam başbakanlığındaki kabinenin resmi olarak göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor.
Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.