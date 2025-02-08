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Dünya

Lübnan'da Nevvaf Selam başbakanlığındaki yeni kabine açıklandı

Lübnan'da 13 Ocak'tan bu yana süren istişarelerin ardından Nevvaf Selam'ın başbakanlığındaki yeni bakanlar kurulunun oluşturulduğu bildirildi.

Çağrı Koşak  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Lübnan'da Nevvaf Selam başbakanlığındaki yeni kabine açıklandı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Başbakan Necip Mikati'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın Nevvaf Selam ile birlikte 24 bakandan oluşan hükümetin kurulması hakkındaki kararnameyi de onayladığı kaydedildi.

Lübnan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye tarafından yapılan açıklamada da Nevvaf Selam başkanlığındaki yeni kabinedeki bakanların belirlendiği duyuruldu.

Mekkiye, kabinedeki isimleri ve görevlerini şöyle sıraladı:

Başbakan Yardımcısı: Tarık Mitri

Savunma Bakanı: Mişek Mnessa

Dışişleri Bakanı: Yusuf Recci

İletişim Bakanı: Charles el-Hac

Enerji ve Su Bakanı: Joseph Saddi

İçişleri Bakanı: Ahmed el-Haccar

Adalet Bakanı: Adil Nassar

Maliye Bakanı: Yasin Cabir

Sağlık Bakanı: Reken Nasreddin

Kültür Bakanı: Gassan Selame

Sanayi Bakanı: Joe İsa el-Huri

Ekonomi ve Ticaret Bakanı: Amir el-Busat

Tarım Bakanı: Nizar Hani

Enformasyon Bakanı: Paul Markus

Sosyal İşler Bakanı: Hanin es-Seyyid

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Fayiz Rasmani

Mülteciler ve Teknoloji Bakanı: Kemal Şahade

Çalışma Bakanı: Muhammed Haydar

Gençlik ve Spor Bakanı: Nura Bayrakdaryan

Turizm Bakanı: Lora el-Hazen Lahud

İdari Kalkınma Bakanı: Fadi Mekki

Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı: Rima Karami

Çevre Bakanı: Tamara ez-Zeyn

Nevvaf Selam başbakanlığındaki kabinenin resmi olarak göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

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