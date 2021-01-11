Euro
9.08
Dolar
7.46
BIST 100
1,536.19
Altın
1,846.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi

Lübnan'da artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 10 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

Mahmut Geldi   | 11.01.2021
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Yüksek Savunma Komisyonu, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Lübnan'da 14 Ocak Perşembe gününden itibaren 10 günlük olağanüstü hal (OHAL) kararının alındığı toplantıda, gerekli görüldüğü takdirde bu sürenin uzatılabileceği kaydedildi.

Toplantıda Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan ülkeye girişi yüzde 20'ye kadar düşürme ve gelen her yolcudan sonucu negatif olan PCR testi talep etme kararı alındı.

Bu kapsamda ayrıca, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculara otelde 7 gün karantina zorunluluğu getirildi.

OHAL kararları çerçevesinde ülke genelindeki kamu ve özel kurumların yanı sıra tüm eğitim kurumları da kapalı olacak.

Başbakan Hassan Diyab konuyla ilgili bugünkü açıklamasında, salgında çok tehlikeli bir aşamaya girdiklerini dile getirerek, "Bizim görevimiz, Lübnanlıları büyük bir kesimin pervasızlığından korumaktır. Ya kararlı bir karantina ile durumu kontrol altına alırız ya da İtalya'da yaşananlardan daha tehlikelisini Lübnan'da göreceğiz." demişti.

Lübnan'da Sağlık Bakanlığının bugün açıklanan son verilerine göre, Kovid-19 salgınında toplam can kaybı 1629'a, vaka sayısı 222 bin 391'e yükselirken, 144 bin 548 kişi de sağlığına kavuştu.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, 4 Ocak'ta hastanelerin doluluk nedeniyle daha fazla hasta kabul edemeyeceğini ve salgının Lübnanlıların hayatını tehdit edecek boyuta ulaştığını söylemişti.

Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 7 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ülke genelinde ticari işletmelerin kapatılması ve 18.00-05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka türü tespit edildi
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi
Almanya’da işletme sahipleri Kovid-19 önlemlerini iş yerlerini açarak protesto edecek
İngiltere'de 2 milyon 300 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı bölgesel ek önlemler alındı

Benzer haberler

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi

İngiltere'de 2 milyon 300 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de 10 bin 220 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 10 bin 220 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Filistin Başbakanı Iştiyye Kovid-19 aşı temini için dört firmayla anlaştıklarını duyurdu

Filistin Başbakanı Iştiyye Kovid-19 aşı temini için dört firmayla anlaştıklarını duyurdu

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 383 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 383 bini geçti