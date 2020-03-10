Euro
6.94
Dolar
6.12
BIST 100
106,693.60
Altın
1,657.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Lübnan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Lübnan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Mahmut Geldi   | 10.03.2020
Lübnan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Fotoğraf: Hussam Chbaro /AA

Beyrut

Lübnan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde

Benzer haberler

Lübnan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Lübnan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Vuhan'da görevli doktordan yeni tip koronavirüste yüksek tansiyon uyarısı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle uçaklar neredeyse boş sefer yapıyor

Sağlık Federasyonundan koronavirüs ile mücadele önerileri

Sağlık Federasyonundan koronavirüs ile mücadele önerileri
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kovid-19 salgınının merkezi Vuhan'da

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Kovid-19 salgınının merkezi Vuhan'da
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşti

İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşti