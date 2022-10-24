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Dünya

Lübnan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Lübnan'da 6 Ekim'den bu yana kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İdiris Okuduci   | 24.10.2022
Lübnan'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk olarak 6 Ekim'de görülmeye başlanan ve kuzey bölgelerinde hızla yayılan kolera vakalarına ilişkin yeni verileri paylaştı.

Bakanlığın internet sayfasından yapılan açıklamada, kolera nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 12 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkede kolera kaynaklı toplam can kaybının 10'a, vaka sayısının da 239'a yükseldiği aktarılan açıklamada, vakaların genellikle ülkenin kuzeyindeki Akkar ve Trablusşam kentlerinde görüldüğü bilgisine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 6 Ekim'de ülkede 1993'ten bu yana ilk defa kolera vakasına rastlandığını bildirmişti.

Ülkede kolera kaynaklı ilk ölüm ise 12 Ekim'de kaydedilmişti.

Sağlık Bakanı Firas Abyad, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, koleranın yayılması ve ölümlere yol açmasına içme suyunun temin edildiği kaynaklardaki kirliliğin neden olduğunu söylemişti.

Ülkede son olarak 21 Ekim'de yapılan açıklamada kolera kaynaklı toplam can kaybının 7 olduğu bildirilmişti.

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