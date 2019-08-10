Euro
6.14
Dolar
5.49
BIST 100
99,405.03
Altın
1,496.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da hükümet 40 gün aradan sonra ilk kez toplandı

Lübnan'da yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle bir ayı aşkın süredir yapılamayan Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Avn, sulh toplantısının gerginliği sona erdirdiğini açıkladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 10.08.2019
Lübnan'da hükümet 40 gün aradan sonra ilk kez toplandı

Beyrut

Lübnan'da bir ayı aşkın süredir yapılamayan Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat ile Dürzi Demokrasi Partisi lideri Talal Arslan arasında düzenlenen "sulh toplantısının" gerginliği sona erdirdiğini belirtti.

Avn, 30 Haziran'da Dürzilerin çoğunlukta olduğu Cebel-i Lübnan'da vuku bulan olayın siyasi, yargı ve güvenlik olarak üç yolla çözümleneceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn Cebel-i Lübnan'da 30 Haziran'da Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırı sonrası birbirlerine karşılıklı suçlamalar yönelten Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat ile Dürzi Demokrasi Partisi lideri Talal Arslan arasında dün bir "sulh toplantısına" ev sahipliği yapmıştı.

Bakan Garib'in konvoyu, 30 Haziran'da Hizbullah'ın siyasi müttefiki olan Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in protesto edildiği Cebel-i Lübnan'ın Aley bölgesinden geçişi sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda, Garib'in koruma ekibinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Garib ve partisinin suçlamalarına maruz kalan Velid Canbolat liderliğindeki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi, yargıya müdahale edildiğini öne sürüyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Lübnan'da hükümet 40 gün aradan sonra ilk kez toplandı

Lübnan'da hükümet 40 gün aradan sonra ilk kez toplandı

Lübnan'da hükümet 40 gün aradan sonra toplanıyor

Lübnan'daki 'The Daily Star' gazetesi boş sayfalarla çıktı

'Lübnan'ın nüfusunun 5'te 1'i geçen yıl Türkiye'ye seyahat etti'

'Lübnan'ın nüfusunun 5'te 1'i geçen yıl Türkiye'ye seyahat etti'
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir

Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir
Lübnan'daki hassas güç dengeleri bozulma tehlikesiyle karşı karşıya

Lübnan'daki hassas güç dengeleri bozulma tehlikesiyle karşı karşıya