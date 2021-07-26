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Dünya

Lübnan'da günlük elektrik kesintileri 22 saati buluyor

Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da, santrallere yakıt temin edilemediği için devletin verdiği elektrik hizmeti günlük 2 saate kadar düştü.

Mahmut Geldi   | 26.07.2021
Lübnan'da günlük elektrik kesintileri 22 saati buluyor Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan'da, döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorlanılırken ülke genelinde halihazırda günlük elektrik kesintileri 22 saati buluyor.

Ekonomik krizin sağlık ve ulaşım başta olmak üzere her alanda hayatı olumsuz etkilediği Lübnan'da halk, yaz aylarının sıcaklarına karşı mahalle jeneratörlerine ekstra faturalarla abone olmaya çalışıyor ancak ülkede akaryakıtın bulunamamasından dolayı jeneratörler de sınırlı hizmet verebiliyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Lübnanlıların başkent Beyrut başta olmak üzere çeşitli kentlerde akşam saatlerinden itibaren mum kullanmak ve sıcak yaz gecelerinde balkonlarda yatmak zorunda kaldığına dair sosyal medyada gündem oluşturuyor.

Kötüleşen hayat koşulları ve elektrik kesintilerine karşı ülkenin farklı bölgelerinde günlük düzenlenen protestolar kapsamında bu sabah da güneydeki Sayda ve kuzeydeki Trablusşam'da yolları trafiğe kapatma eylemlerine başvuruldu.

Yaz mevsimiyle birlikte dünyanın farklı ülkelerindeki milyonlarca Lübnanlı gurbetçinin yanı sıra yabancı turistlerin ülkeye gelmesiyle rahatlamayı bekleyen turizm sektörü, elektrik kesintileri nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Turizm sektöründe çalışanlar karşılaştıkları sıkıntıları yetkililere duyurmaya çalışıyor.

Lübnan Lokanta Sahipleri Sendikası Başkanı Tony er-Rami, 22 Temmuz'da yerel basına yaptığı açıklamada, elektrik üretimi için karaborsada dahi yakıt bulunamadığını ve turizm sektörünün tehdit altında olduğunu ifade etti.

Enerji Bakanı Rimun Gacar, 24 Temmuz'da Irak ile yaptıkları anlaşmayla Lübnan Elektrik Kurumunun kullanması için 1 milyon ton petrol ithal edeceklerini açıklamıştı.

Gacar, "Bu anlaşma 4 aylık elektrik üretimini sağlayacak. Bizler Lübnan devletinin çıkarlarını istiyoruz, petrolü hizmet karşılında alıyoruz." demişti.

Lübnan basınındaki haberlere göre, hizmet ve ticari ürün karşılığında Irak'tan temin edilecek petrol ağustos ayının sonu itibarıyla teslim edilebilecek.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada büyük değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Mezhepsel siyasi grupların, istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yaklaşık bir yıldan beri yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı aşkın süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.

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