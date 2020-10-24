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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi’nde düzenlenen AFAD Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Çalışma Grupları toplantısında konuşuyor.
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Dünya

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle 6 hastane hizmete ara verecek

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle 6 üniversite hastanesinin hasta kabulüne ara vereceği bildirildi.

Mahmut Geldi   | 24.10.2020
Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle 6 hastane hizmete ara verecek

Beyrut

Lübnan'da, Saint George, Notre Dame des Secours, Hotel Dieu, Cebel Lübnan, Beyrut Amerikan ve Lübnan-Amerikan Üniversitesi hastanelerinden yapılan ortak açıklamada, gerekli finansal imkan kalmadığından hizmete ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, sağlık hizmetlerinin bedelinin nakit para yerine çek veya banka havaleleriyle alınabildiği, buna karşın ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının hastanelerden alacaklarını nakit olarak tahsil etmekte ısrarcı oldukları ifade edildi.

Hastanelerdeki ilaç, tıbbi ve cerrahi malzemelerin giderek azaldığı belirtilerek, sağlık ve ekonomi yönetimi başta olmak üzere ülkedeki tüm yetkililere, sağlık sektöründe bir çöküntüye yol açabilecek bu boşluğa düşmeden gerekli adımların atılması çağrısında bulunuldu.

Lübnan'da Tıbbi Cihaz ve Malzeme İthalatçıları Sendikası, birkaç gün önce hastanelere, yeni ürünlerin alınabilmesi için borçların yüzde 85'inin yerel para birimiyle, yüzde 15'inin de döviz olacak şekilde nakit ödenmesi şartı koşmuştu.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad Hariri, dün yaptığı açıklamada, "Ülkenin tüm sektörleri krizden etkilenmiş durumda. Bizim bundan kurtulmamız için zamana ihtiyacımız var ancak uzun süredir hayata geçirmemiz gereken reformlara odaklanmalıyız. Tek kurtuluş yolu, bu reformları Uluslararası Para Fonunun programı doğrultusunda hayata geçirecek hükümetin bir an önce kurulmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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