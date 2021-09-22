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Dünya

Lübnan'da akaryakıta bir haftada 2'nci zam

Lübnan'da akaryakıt fiyatları yüzde 16'lık yeni artışla son bir haftada ikinci kez zamlandı.

İdiris Okuduci   | 22.09.2021
Lübnan'da akaryakıta bir haftada 2'nci zam

Beyrut

Lübnan Enerji Bakanlığı, ülke genelinde son birkaç aydır devam eden yakıt krizi nedeniyle akaryakıt fiyatlarında güncellemeye gidildiğini duyurdu.

Açıklamada, 95 oktan 20 litre benzinin fiyatının 174 bin Lübnan lirasından (11 dolar) 202 bin Lübnan lirasına (13 dolar) çıktığı kaydedildi.

Lübnan'da son 2 ayda yapılan bu 4'üncü zamla akaryakıt fiyatları yaklaşık 5 kat arttı.

Enerji Bakanlığı, son olarak 17 Eylül'de akaryakıt fiyatlarına zam yapıldığını duyurmuştu.

Lübnanlılar, son birkaç aydan bu yana benzin istasyonlarından akaryakıt alabilmek için uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

İstasyonlarda uzun kuyruklara girmek istemeyenler ise resmi fiyatlamanın çok üstünde olan kara borsadan bidonlarla benzin temin ediyor.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.



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