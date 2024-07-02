İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda bir sivil öldü
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El-Bustan beldesine düzenlediği saldırıda bir sivil öldü.
İsrail ordusunun Et-Tayyibe kasabasında bir elektrik dağıtım panosunu vurması sonucu bölgede yangın çıktığı ve elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı. Sivil savunma ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve yangını söndürmek için çalıştıkları ifade edildi.
Ayrıca İsrail savaş uçaklarının Nebatiye ve Tuffah bölgelerinde alçak uçuş yaparak büyük bir gürültüye neden oldukları kaydedildi.
İsrail ordusu "şüpheli 2 hava aracına müdahale etti"
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki Malkia bölgesine bir hava aracının sızması şüphesiyle sirenlerin çaldığı belirtildi.
Hava aracına "müdahale edildiği" belirtilen açıklanmada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi.
Lübnan'ın Kefr Kila bölgesi üzerinde tespit edilen "şüpheli bir hava aracına" da müdahale edildiği ve söz konusu hava aracının İsrail topraklarına girmediği ifade edildi.
İsrail Savunma Bakanlığı: 8 Ekim'den bu yana ülkenin kuzeyine Lübnan'dan 1023 saldırı düzenlendi
İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde devam eden çatışmalarda İsrail'in kuzeyindeki binaları ve altyapıyı hedef alan 1000'den fazla saldırı gerçekleştiği belirtildi.
İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişin açıklamasına yer verdi.
Bakanlık açıklamasında, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırılara başladığı 8 Ekim'den bu yana sivil binaları, kamu binalarını ve altyapıyı hedef alan 1023 saldırının tespit edildiği aktarıldı.
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılarda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.
Hizbullah ile yaşanan sınır çatışmalarından en fazla sırasıyla Kiryat Shmona, Manara, Metula, Shlomi ve Arab Aramşe olmak üzere 5 yerleşim yerinin etkilendiği; en büyük hasarın ise evler ve binaların yanı sıra altyapıda oluştuğu kaydedildi.
Yukarı Celile'deki Bölge Konseyi Başkanı Giora Zaltz ise aynı gazetede yer alan açıklamasında, tahliye edilen yerleşim yerlerinin çoğunda altyapının, binaların ve evlerin tahrip olduğunu, zararı tespit etmek için çalışmaların başlatıldığını belirtti.
Mavi Hat'ta gerginlik
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.
İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.