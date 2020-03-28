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Dünya, Koronavirüs

Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Lübnan'da koronavirüs vaka sayıları arttı.

Mehmet Nuri Uçar   | 28.03.2020
Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 405'e çıktı. Lübnan'da ise ölü sayısı 8, vaka sayısı 391'e yükseldi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 2 can kaybı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 72 artarak 405'e yükseldiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastalardan birinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 8'e çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte ülkede 23 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 391'e yükseldiği bildirilen açıklamada, bugüne kadar 23 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

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