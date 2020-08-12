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Dünya

Lübnan Ordusu: Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor

Lübnan ordusu, yerel ve yabancı kurtarma ekipleriyle Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucu kayıp durumundaki kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Hacer Başer   | 12.08.2020
Lübnan Ordusu: Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor

Lebanon

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yerel ve yabancı kurtarma ekipleriyle kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Ordu ve Katar'dan gelen ekip, bugün bir naaş ve ceset parçalarına ulaşmayı başardı." denildi.

Alanında uzman bir ekibin, Rus kurtarma ekibinin çalışma alanındaki büyük bir silo enkazını kaldırdığı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, bugün yaptığı açıklamada, patlama sonucu hala kayıp durumundaki kişilerin sayısının 30-40 olduğunu bildirmişti.

Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının da 171'e yükseldiğini ifade etmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.


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