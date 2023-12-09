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Dünya

Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar sürüyor

İsrail, Lübnan topraklarından yapılan saldırılara karşılık Hizbullah mevzilerini vurduğunu duyurdu.

Mücahit Aydemir  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar sürüyor

Quds

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e yapılan saldırılara karşılık Lübnan’ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün geceden itibaren Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere bir dizi roket ve top mermisi fırlatıldığı bildirildi.

Olayda ölü ya da yaralı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun, atış yapılan noktaları hedef aldığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail uçaklarının gece saatlerinde Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine bir dizi saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın 8 Ekim’den bu yana sınır hattındaki çatışmalarında 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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