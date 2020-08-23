Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu

Lübnan Hizbullahı, güneyde ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Mahmut Geldi   | 23.08.2020
Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu

Beyrut

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta gündüz saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab Beldesi semalarında uçuş yapan İsrail İHA'sının düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, örgüt mensuplarının söz konusu İHA'nın enkazına ulaştığı belirtildi.

Konuyla ilgili İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletlere şikayet ediyor.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, haziran ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in 2019'da ve bu yılın ilk 5 ayında ülkesine yönelik ihlallerine dair şunları söylemişti:

"İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik 2019'daki ihlallerinin sayısı, 178'i kara sınırı, 739'u deniz sınırı ve 1373'ü de hava sahası olmak üzere toplam 2 bin 290 olarak kayıtlara geçti. İsrail, bu yılın ilk 5 ayında ise kara sınırında 374, deniz sınırında 386 ve hava sahasında 250 kez Lübnan egemenliğini ihlal etti."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen Kovid-19 aşı adayı klinik denemeler için onay aldı
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 12 Mayıs'tan beri ilk kez bini geçti
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu

Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu

Lübnanlı enerji uzman: Doğal gazın keşfiyle Türkiye dış politikada daha serbest olacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail ve BAE'yi ziyaret edecek

Beyrut'taki patlamada cep telefonu ışığında doğan bebek umut oldu

Beyrut'taki patlamada cep telefonu ışığında doğan bebek umut oldu
BAE-İsrail anlaşması sonrası yeni gündem: Filistin yönetiminin izleyeceği yol

BAE-İsrail anlaşması sonrası yeni gündem: Filistin yönetiminin izleyeceği yol
İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu

İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu