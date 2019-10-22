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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın sağlık durumu iyi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gülşen Topçu   | 22.10.2019
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın sağlık durumu iyi

Beyrut

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın sağlık sorunları yaşadığı ve durumunun kritik olduğu yönünde çıkan söylentilerin asılsız olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin içinden geçtiği hassas dönemde kargaşa çıkarmak amacıyla bazı çevrelerin uydurduğu bu "yalanlara" karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı ancak söz konusu çevrelerin kim olduğuna dair bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Avn dün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Meydanlardaki manzara, halkın acısını gösteriyor ancak yolsuzluk suçlamasına herkesi dahil etmek haksızlık olur." demişti.

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimi üzerine 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

Ülkede 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.


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