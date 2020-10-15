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Dünya, Koronavirüs

Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında farklı hane halkı üyelerinin evler, barlar veya restoranlar gibi kapalı mekanlarda buluşmaları yasaklandı.

Hasan Esen   | 15.10.2020
Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

LONDRA (AA) -Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Kovid-19'un "ölümcül" olduğunu ve ülkede "katlanarak yayıldığını" söyledi. 

Ülkenin bazı bölgelerindeki durumun "ciddi" olduğunu belirten Hancock, Londra'nın yanı sıra York ve Essex'in de aralarında bulunduğu 9 kentte ikinci aşama kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu.

Farklı hane halkı üyelerinin evler, barlar veya restoranlar gibi kapalı mekanlarda görüşmelerinin yasaklanmasını içeren kısıtlamaların cumartesinden itibaren geçerli olacağını açıklayan Sağlık Bakanı, Londralılara "Birlikte çalışırsak bunu yenebiliriz." diye seslendi.

- "Kentin her köşesine hızla yayılıyor"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, virüsün "kentin her köşesine hızla yayıldığını" söyledi.

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılması, barlar ve restoranların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

Üçüncü aşama kısıtlamalar sadece Liverpool'da uygulanırken, Manchester'ın da bu kapsama alınmasına ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

İngiltere'de dün 19 bin 724 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 137 artarak 43 bin 155'e çıkmıştı.


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