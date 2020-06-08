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Dünya

Londra'da göstericiler ile polis arasında arbede

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteride, polisle protestocular arasında arbede yaşandı.

Hasan Esen,İlyas Tayfun Salcı   | 08.06.2020
Londra'da göstericiler ile polis arasında arbede Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı /AA

Londra

Londra'da göstericiler ile polis arasında arbede

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteride, polisle protestocular arasında arbede yaşandı. ABD Büyükelçiliği önünde başlayıp Başbakanlık binası önünde devam eden gösteride akşam saatlerinde olaylar çıktı. ( İlyas Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı ) 

Londra'da ABD Büyükelçiliği önünde başlayıp Başbakanlık binası önünde devam eden gösteride akşam saatlerinde olaylar çıktı.

Gösterciler, güvenlik önlemi alan polise cam şişe ve taş attı. En az bir polis memurunun başından yaralandığı ve bir göstericinin de gözaltına alındığı görüldü.

Olayların ardından polis, Başbakanlık binasının önünü boşaltırken, bazı göstericiler sokağı kapatan polislerin arasında kaldı.

Ayrıca kentin bazı bölgelerinde de polis araçlarının taşlandığı öğrenildi.

Çarşamba ve cumartesi günleri yapılan gösterilerde de olaylar çıkmış, onlarca gösterici gözaltına alınmış ve en az 14 polis yaralanmıştı.

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için yapılan ırkçılık karşıtı gösterilerin gelecek günlerde de devam etmesi bekleniyor. 

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