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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu: İlhak planı Filistin devleti kurulmasına kesinlikle onay vermeyecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, birkaç hafta içinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde ilhakın uygulanmaya başlayacağını, hükümetin Filistin devleti kurulmasına kesinlikle onay vermeyeceğini söyledi.

Hamdi Yıldız   | 08.06.2020
İsrail Başbakanı Netanyahu: İlhak planı Filistin devleti kurulmasına kesinlikle onay vermeyecek

Kudüs

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki 12 yasa dışı yerleşim biriminin liderleriyle düzenlenen bir panelde açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria'daki ilhak planının birkaç hafta içinde uygulamaya geçeceğini belirten Netanyahu, "İlhak planı Filistin devleti kurulmasını içermeyecek ve hükümet buna kesinlikle onay vermeyecek." dedi.

Netanyahu, ilhakla ilgili haritalandırma işleminin henüz tamamlanmadığına dikkati çekerek, "Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olmasını ve 73 yıldır gelmeyen bu fırsatı değerlendirmek zorunludur. Trump'ın bizim planla (sözde barış planı) ilgilenmediğimizi düşünmemesi gerekir." ifadesini kullandı.


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