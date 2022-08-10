Dolar
17.89
Euro
18.55
Altın
1,801.44
ETH/USDT
1,839.00
BTC/USDT
23,966.00
BIST 100
2,825.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında, perşembe günü İzlanda ekibi Breidablik'i konuk edecek Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda perşembe günü deplasmanda Slovacko takımıyla yapacağı maç için Çekya’nın Brno kentine geldi, havalimanından yayındayız UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında, perşembe günü Lihtenştayn'ın Vaduz takımını konuk edecek Arabam.com Konyaspor, son antrenmanını Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştiriyor
logo
Dünya

Londra'da çocuk felci aşısı seferberliği başlatılıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da son aylarda çocuk felcine neden olan virüsün yeniden tetkik edilmesinin ardından, şehirdeki tüm 1-9 yaş arası çocukların aşılanmasına karar verildiği bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 10.08.2022
Londra'da çocuk felci aşısı seferberliği başlatılıyor

Londra

Ulusal Sağlık Hizmetlerinden (NHS) yapılan açıklamada, şehrin atık su kanallarından alınan örneklerde şubattan bu yana 116 kez çocuk felci virüsüne rastlandığı bildirildi.

Aşı kampanyası kapsamında Londra'da yaklaşık 1 milyon çocuğa çocuk felci aşısının yapılması planlanıyor.

Çocuk felci 2003'te Avrupa'dan tamamen silinmiş olmasına rağmen, uzmanlar farklı ülkelerde bağışıklık geliştirilmesi için uygulanan aşılardaki güvenli virüs örneğinin bazı vakalarda mutasyona uğrayarak direnç geliştirmiş olabileceğini belirtiyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise tespit edilen örneklerin çoğunun çocuk felcinin güvenli aşı formu olduğunu ancak "birkaçının" tehlikeli olacak kadar mutasyona uğradığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Bölgesi'nde çok kuvvetli sağanak bekleniyor
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Londra'da çocuk felci aşısı seferberliği başlatılıyor

Londra'da çocuk felci aşısı seferberliği başlatılıyor

İngiltere'de Muhafazakar Partinin lider adayı Sunak'tan partisine 'halka finansal destek' uyarısı

İngiltere'nin önde gelen su şirketlerinden Thames Water "hortum yasağı" uygulayacak

Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla doğal gaz ihracatı 40 yılın en düşük seviyesinde

Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla doğal gaz ihracatı 40 yılın en düşük seviyesinde
İngiltere'de 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı

İngiltere'de 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı
İngiltere'deki Thames Nehri'nin kaynağı kuruyor

İngiltere'deki Thames Nehri'nin kaynağı kuruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet