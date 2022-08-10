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Dünya

İran donanması, Kızıldeniz'de bir İran gemisine yapılan saldırıya müdahale ettiğini duyurdu

İran, ülkeye ait bir ticari geminin Kızıldeniz yakınlarında seyir halinde iken kimliği belirlenemeyen teknelerin saldırısına uğradığını bildirdi.

Ahmet Dursun   | 10.08.2022
İran donanması, Kızıldeniz'de bir İran gemisine yapılan saldırıya müdahale ettiğini duyurdu

Ankara

İran Deniz Kuvvetleri Operasyonlarından Sorumlu Komutan Yardımcısı Amiral Mustafa Taceddini, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, dün gece Kızıldeniz güzergahında saldırıya uğrayan seyir halindeki bir ticari gemiden yardım çağrısı alındığını duyurdu.

Bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek olaya müdahale ettiğini aktaran Taceddini, kimliği belirlenemeyen teknelere "Cameran" muhribinin komutasındaki eskort gemilerinden ateş açıldığını, sonrasında saldırgan teknelerin bölgeden kaçtığını belirtti.

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