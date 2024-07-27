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Dünya

Londra'da aşırı sağcılar ile ırkçılık karşıtlarından karşılıklı eylem

İngiltere’nin başkenti Londra’da bugün aşırı sağcıların gerçekleştirdiği eylem üzerine ırkçılık karşıtları da tepki amacıyla eylem düzenledi.

Behlül Çetinkaya  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Londra'da aşırı sağcılar ile ırkçılık karşıtlarından karşılıklı eylem

Londra

Kentin Russell Square bölgesinde yerel saatle 12.00’de (TSİ 14.00) toplanan ırkçılık karşıtı binlerce kişi, aynı saatlerde kentin Trafalgar Meydanı’nda aşırı sağcıların düzenlenlediği eyleme tepki gösterdi.

Russle Square’dan Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın da bulunduğu Downing Sokağı'nın bağlandığı Whitehall Caddesi'ne yürüyen eylemciler sık sık faşizm, ırkçılık, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve ayrımcılığa karşı sloganlar attı.

İki grubun karşı karşıya gelmesini engellemek isteyen polis, Trafalgar Meydanı’na çıkan yolları da polis minibüsleriyle kapattı.

Tommy Robinson adıyla tanınan aşırı sağcı Stephen Yaxley-Lennon’ın öncülüğünde toplananlara karışı yürüyen ırkçılık karşıtları, ülkedeki Asyalı, siyahi ve Müslümanlara yönelik ayrımcı tutumu protesto etti.

"Romanların demokratik süreçlere katılımı için gerekli adımlar atılmalı"

Irkçılık karşıtlarının gerçekleştirdiği eylemde Whitehall’da kurulan platformdan katılımcılara seslenen Roman Eğitim ve Savunuculuk Organizasyonu (ROTA) Başkanı Virgil Bitu, Romanların son yüzyılda ayrımcılığa, köleliğe ve sürgüne maruz kaldığını ifade etti.

İngiltere'nin Leeds kentinde 18 Temmuz'da Roman bir ailenin çocuklarının sosyal hizmetler uzmanlarınca alınmak istenmesi sonrası başlayan sokak olaylarına işaret eden Bitu, "Özgürlüğümüz, hayatımız, kimliğimiz ve umutlarımız elimizden alındı ama lütfen çocuklarımızı elimizden almayın." dedi.

Romanların seslerini duyurma imkanlarının yeterli olmadığını öne süren Bitu, "İngiliz hükümeti ve yerel yönetimleri, Romanların demokratik süreçlere katılım için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Siyahi Özgürlük İttifakı temsilcisi Fiona Sim de konuşmasında, aşırı sağcı ve ırkçılar tarafından dini ile etnik azınlıkların kolay hedef olarak görüldüğünü belirterek, "Birleşerek daha güçlüyüz." mesajı verdi.

Sim, "Birimize verilen zarar hepimize verilmiştir. Bu yüzden, bizi kolay hedef olarak gören aşırı sağcılara ve hükümetin aşırı sağcı söylemlerine karşı birbirimizi korumalıyız." ifadelerini kullandı.

"İngiliz halkı ikinci sınıf muamelesi görmekten bıktı"

Aşırı sağcıların eyleminde ise binlerce kişi kentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Eylem öncesi X hesabından bir paylaşım yapan Robinson, "Müslümanlar ve Romanların, bize Britanya'nın en kötü halini gösterdiği bir hafta geçirdik. Britanya'nın en iyi halini göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Robinson, İngiliz halkının ikinci sınıf muamelesi gördüğünü belirterek, "Bugün dünyaya, İngiliz halkının hakarete maruz kalmaktan, görmezden gelinmekten, ikinci sınıf muamelesi görmekten ve yabancı topraklardan gelen farklı ideolojilerdeki insanların öncelikli hale gelmesinden bıktığını göstereceğiz." dedi.


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