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Dünya

Londra metrosundaki grev hayatı olumsuz etkiliyor

Zuhal Demirci   | 01.03.2022
Londra metrosundaki grev hayatı olumsuz etkiliyor

İngiltere

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro hatlarında görevli yaklaşık 10 bin personelin başlattığı 24 saatlik grev yaşamı olumsuz etkiliyor.

Londra Toplu Taşıma İdaresi (TFL) ile çalışma koşulları, iş kayıpları ve emekli maaşları konusunda anlaşmazlık yaşayan metro çalışanlarının grevi nedeniyle vatandaşlar, evlerinden iş yerlerine gitmek için sabah alternatif ulaşım yollarına yöneldi.

Şehirdeki birçok metro istasyonunun hizmet vermemesi nedeniyle otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.

Bazı başkentliler ise iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Londra'da milyonlarca kişiyi etkileyen ve 24 saat süreceği belirtilen grev nedeniyle vatandaşların otobüs, ticari araç ve taksilere yönelmesiyle yollardaki yoğunluk sürüyor.

Metro çalışanları, 3 Mart'ta da greve gideceğini açıkladı.


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