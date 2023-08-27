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Dünya

Londra Metropolitan Polisinde görevli 47 bin çalışanın bilgileri risk altında

Londra Metropolitan Polisi, personel kartlarını yapan üretici firmaya düzenlenen siber saldırı sonucu 47 bin polisin isim, fotoğraf, rütbe ve görev yerlerine ilişkin bilgilerinin çalınma ihtimalini araştırıyor.

Behlül Çetinkaya  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Londra Metropolitan Polisinde görevli 47 bin çalışanın bilgileri risk altında

Londra

The Sun gazetesinin elde ettiği bilgilere göre siber korsanlar, Londra Metropolitan Polisi çalışanlarının personel kartlarını üreten şirkete siber saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu 47 bin polisin isim, fotoğraf, rütbe ve görev yeri bilgilerinin terör örgütleri ya da çetelerin eline geçme ihtimaline karşı Metropolitan Polisi ve Ulusal Suç Teşkilatında alarm verildi.

Personelin, bilgilerinin ele geçirilmiş olma ihtimaline karşı uyarıldığını belirten Londra Metropolitan Polisi yetkilileri, Sky News'a yaptıkları açıklamada, "Polise çalışan bir şirketin sistemlerine izinsiz giriş olduğu konusunda bilgilendirildik. Söz konusu şirketle Metropolitan Polisinin bilgilerine izinsiz erişim sağlanıp sağlanmadığını anlamak için birlikte çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Polis yetkilileri, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını da ifade etti.

İngiltere'de geçen aylarda Kuzey İrlanda Polisinin bilgileri yanlışlıkla paylaşılmış, 10 bine yakın polis memuru ile Kuzey İrlanda'da görev yapan İngiliz gizli servis personelinin ad-soyad bilgileri, rütbeleri ve görev yerleri açığa çıkmıştı.


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