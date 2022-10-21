Liderler zirvesi sırasında AB'ye "Rusya ve İran" protestosu
Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve İran'a karşı yeterli tedbirleri almadığını savunan göstericiler, AB liderlerinin bir araya geldiği zirve toplantısının yapıldığı Konsey binası karşısında eylem düzenledi.
Brüksel
AB liderlerinin Brüksel'de enerji, ekonomi, Ukrayna'daki savaş, Rusya ve Çin ile ilişkiler gündemiyle toplandığı zirve, ikinci gününde devam ediyor.
Bu sırada toplantının yapıldığı Konsey binasının bulunduğu Schuman Meydanı'nda yaklaşık 500 kişi, AB'nin İran yönetimine karşı aldığı yaptırım kararının yetersiz olması nedeniyle protesto düzenledi.
İran bayrakları ve ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü liderlerinin posterlerini taşıyan göstericiler Farsça "özgürlük" sloganları attı.
Göstericiler, AB'nin İran'daki insan hakları ihlallerine gözlerini kapattığını savunarak "400 kişi öldürüldü, 20 bin kişi tutuklandı. Büyükelçilikleri kapatın, ajanları sınır dışı edin, ticareti durdurun." yazılı dövizler taşıdı.
Ukrayna protestosu
İran karşıtı gösterinin ardından aynı meydanda, AB'nin Ukrayna'daki savaşa yönelik tedbirlerini eleştiren kalabalık bir araya geldi.
Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde nüfusun, kasten öldürme, temel ihtiyaçlara ulaşamama ve hastalık gibi nedenlerle azaldığına dikkati çeken göstericiler, AB'nin yaptırım paketlerinin Rusya'yı durduramadığını vurguladı.
Göstericiler, "Daha fazla silah gönderin" ve "Rusya'yı 'terör devleti' ilan edin" sloganları attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.