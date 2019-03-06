Libya'ya komşu ülkeler BM'nin çabalarına destek için anlaştı

Libya'ya komşu ülkeler Mısır, Tunus ve Cezayir'in dışişleri bakanları, Libya'daki durumu ele almak üzere Mısır'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşması'nın, Libya'daki mevcut krizden çıkış ve Libya halkının beklentilerinin gerçekleşmesi için ana çerçeve olduğunu söyledi.

Libya'da terör örgütlerinin yayılması başta olmak üzere ülkenin karşı karşıya kaldığı meydan okumalara nasıl son verileceğine ilişkin üç ülke arasında bir koordinasyon toplantısı düzenlediklerini belirten Şukri, Libya'nın içinde bulunduğu krizden çıkması ve ülkede şeffaf seçimler yapılması için BM Libya Özel Temsilcisi Selame'nin planının uygulanmasına tam destek verdiklerini kaydetti.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamin Cihinavi de toplantıda BM Temsilcisi Selame'nin krizin barışçıl çözümü için harcadığı çabaları ve son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Anlaşmazlıkların Libyalı tarafların eliyle çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Cihinavi, komşu ülkelerin, Libya'nın birliği ve eski konumunu geri almasından büyük yarar sağlayacağını vurguladı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil de Libya'nın birliğine saygı duymadan çözümün mümkün olmadığını, Libya'da istikrarın sağlanmasını istediklerini, bu istikrarın da Mısır, Tunus ve Cezayir'in güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.