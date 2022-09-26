Dolar
18.46
Euro
17.75
Altın
1,633.10
ETH/USDT
1,320.10
BTC/USDT
19,053.00
BIST 100
3,260.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'nın Zaviye kentindeki çatışmalarda 2'si çocuk 5 kişi öldü

Libya'da başkent Trablus'un 45 kilometre batısında yer alan Zaviye kentinde çıkan çatışmalarda 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mustafa M. M. Haboush, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 26.09.2022
Libya'nın Zaviye kentindeki çatışmalarda 2'si çocuk 5 kişi öldü

İstanbul

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı Acil Durum Birimi Sözcüsü Usame Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zaviye'de silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaların sona erdiğini söyledi.

Ali, çatışmalarda 2'si çocuk 5 kişinin öldüğü, en az 16 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Yerel kaynaklar da hükümet ve kentin önde gelenlerinin dün akşamdan bu yana devam eden çabaları neticesinde taraflar arasında ateşkesin sağlandığını ve çatışmaların durduğunu teyit etti.

Kaynaklar, çatışmaların ardından silahlı grupların kontrol noktalarında değişiklik olmadığını, çatışmalar süresince herhangi bir mevzide diğer grubun kontrolü ele geçiremediğini belirtti.

Başkent Trablus yakınlarındaki Zaviye kentinin bazı ana caddeleri ve Cisr Bir Ganem bölgesinde cumartesi akşamı iki silahlı grup arasında çatışma baş göstermişti.

Libya'daki çatışmalar

Libya'nın batısında faaliyet gösteren ve kağıt üzerinde Ulusal Birlik Hükümetine bağlı silahlı gruplar arasında zaman zaman bu tür çatışmalar yaşanıyor.

Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde 27 Ağustos'ta Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Yaklaşık 16 saat süren çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 159 kişi de farklı şekillerde yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı
Türkiye, Doğu Ege adalarındaki faaliyetler için Yunanistan ve ABD'yi protesto etti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "TSK'ya yönelik asılsız söylemlerde bulunanlara" tepki
Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a karşı ülkemizin menfaatlerini tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız

Benzer haberler

Libya'nın Zaviye kentindeki çatışmalarda 2'si çocuk 5 kişi öldü

Libya'nın Zaviye kentindeki çatışmalarda 2'si çocuk 5 kişi öldü

Ermenistan askerlerinin ateş açması sonucu 3 Azerbaycan askeri yaralandı

Aktörler değişse de rollerin değişmediği Libya'da belirsizlik sürüyor

Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmayı olayların içinde kalan köylüler anlattı

Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmayı olayların içinde kalan köylüler anlattı
Libya Başbakanı Dibeybe'den ülkedeki siyasi krize alternatif çözüm bulma çağrısı

Libya Başbakanı Dibeybe'den ülkedeki siyasi krize alternatif çözüm bulma çağrısı
Orta Asya jeopolitiği açısından Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmaları

Orta Asya jeopolitiği açısından Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmaları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet