Euro
9.34
Dolar
7.89
BIST 100
1,314.25
Altın
1,836.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'nın Terhune kentinde yeni toplu mezar bulundu

Libya ordusunun haziran ayında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu.

Gülşen Topçu   | 23.11.2020
Libya'nın Terhune kentinde yeni toplu mezar bulundu

Trablus

Libya'daki Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Müdürü Lütfi Tevfik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terhune'de yeni bir toplu mezar bulduklarını söyledi.

Kuruma bağlı ekiplerin Terhune'de Ed-Devayim aşireti arazisi 4. bölgede bulunan yeni mezarda 2 cesede ulaştığını kaydeden Tevfik, arama çalışmalarının sürdüğünü ve ceset sayısının artabileceğini ifade etti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada, toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerle tünelin sonunda ışık görüldü
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti
İngiltere Başbakanı Johnson yeni Kovid-19'la mücadele planını açıkladı

Benzer haberler

ABD'li uzman: Libya'da yabancılar savaştı ama savaşı Türkler kazandı

ABD'li uzman: Libya'da yabancılar savaştı ama savaşı Türkler kazandı

Karamollaoğlu: Türk gemisinin hukuk dışı aranması AB’nin çifte standartlı yaklaşımını bir kere daha ortaya koydu

Libya'nın Terhune kentinde yeni toplu mezar bulundu

Libya Siyasi Diyalog Forumu 'geçiş sürecini yönetecek isimleri' değerlendirecek

Libya Siyasi Diyalog Forumu 'geçiş sürecini yönetecek isimleri' değerlendirecek
Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere: Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk tur sonuçlarını memnuniyetle karşıladık

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere: Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk tur sonuçlarını memnuniyetle karşıladık
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan korsan müdahaleye tepki: Her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan korsan müdahaleye tepki: Her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz