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Dünya, Libya

Libya'nın Terhune kentinde yeni bir toplu mezar bulundu

Libya ordusunun Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu.

Muhammed Semiz   | 09.01.2021
Libya'nın Terhune kentinde yeni bir toplu mezar bulundu

Trablus

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Müdürü Lütfi Tevfik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terhune'deki Rabıt kırsal bölgesinde yeni bir toplu mezar keşfettiklerini belirtti.

Arama ekiplerinin söz konusu toplu mezardan ceset kalıntılarını çıkarmaya devam ettiğini söyleyen Tevfik, çıkarılan ceset sayısıyla ilgili bilgi vermedi.

Libya'da bulunan toplu mezarlar

Libya ordusu 25 Mart 2020'de başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden, 22 Haziran 2020'de yapılan açıklamada, toplu mezarlara ilişkin Başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti. ​​​​​​​

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, kentte muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

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