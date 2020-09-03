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Dünya, Libya

Libya'nın Sirte kentinde Kazazife kabilesi Hafter'in 'diyet' teklifini reddetti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin, Sirte kentinde öldürdükleri Kazazife kabilesine mensup genç için kabileye teklif ettiği "diyet" kabul edilmedi.

Mücahit Aydemir   | 03.09.2020
Libya'nın Sirte kentinde Kazazife kabilesi Hafter'in 'diyet' teklifini reddetti

Trablus

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Sirte kentinde öldürdükleri Kazazife kabilesine mensup genç için kabileye "diyet" teklif etti, ancak kabile bunu kabul etmedi.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, olaya ilişkin yerel basına açıklama yaptı.

General Dırah, "Racme'den (Bingazi'deki Hafter güçlerinin merkezi) gelen bir milis heyeti, Kazazife kabilesinden öldürdükleri Nasır Uveydat adlı genç için kabileye 300 bin dinar (yaklaşık 50 bin dolar) diyet teklif etti. Ancak kabile, tüm mensuplarının serbest bırakılmasını isteyerek bu teklifi reddetti." dedi.

Sirte'de Hafter milisleri ile Kazazife arasında gerilim

Devrik lider Muammer Kaddafi'nin de mensubu olduğu Kazazife kabilesi, ülkenin önde gelen kabilelerinden biri olarak biliniyor.

Sirte'de son günlerde Hafter'e bağlı yabancı paralı milisler ile Kazazife kabilesi mensupları arasında gerilim yaşanırken, 25 Ağustos'ta Hafter güçleri, kabileye mensup Nasır Uveydat adlı genci öldürmüş, bazı mensuplarını da alıkoymuştu.

Bunun üzerine Kazazife Kabile Konseyi, geçen hafta bir açıklama yayımlayarak, Halife Hafter’den desteğini çektiğini duyurmuş ve tüm kabile mensuplarına Hafter saflarından ayrılmaları çağrısı yapmıştı.



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