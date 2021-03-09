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Dünya

Libya'nın Misrata kentine 6 yıl aradan sonra Bingazi'den ilk uçak indi

Libya Afrika Havayolları, 6 yıl aradan sonra ilk defa Bingazi kentinden Misrata'ya uçuş gerçekleştirdi.

Said İbicioğlu   | 09.03.2021
Libya'nın Misrata kentine 6 yıl aradan sonra Bingazi'den ilk uçak indi

Trablus

Libya Afrika Havayolları Uluslararası İşbirliği ve İlişkiler Direktörü Muaz bin İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş sebebiyle 6 yıl önce durdurulan Bingazi Benina Havaalanı ile Misrata arasındaki uçuşların bugün yeniden başladığını söyledi.

Bin İsmail, Misrata ile Bingazi arasındaki uçuşları yeniden başlatan ilk Libya havayolu şirketi olduklarını ifade etti.

Libya Afrika Havayolları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 2014'te Libya'nın doğu bölgesinde askeri operasyon başlatması ile eşzamanlı olarak Misrata ile Bingazi arasındaki uçuşları durdurmuştu.

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