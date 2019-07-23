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Dünya

Libya'nın başkentinde çatışmalar yeniden başladı

Libya'nın başkenti Trablus'ta sabah saatlerinde yaşanan sükûnetin ardından çatışmalar yeniden başladı.

Enes Canlı   | 23.07.2019
Libya'nın başkentinde çatışmalar yeniden başladı

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'ta sabah saatlerinde yaşanan sükûnetin ardından çatışmalar yeniden başladı.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a ağır silahlarla öncü saldırılar düzenlediğini, UMH birliklerinin de bu saldırılara karşılık verdiğini belirtti.

Bugünkü çatışmalarda şu ana kadar UMH güçlerinden sadece bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Meci, çatışmaların sürdüğünü ve Hafter güçlerinin herhangi bir ilerleme kaydedemediğini dile getirdi.

Hafter güçlerin dün düzenlediği saldırılarla yoğun çatışmalara sahne olan Trablus, bugüne temkinli bir sükûnetle başlamıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birliklerin, dün UMH güçlerinin bulunduğu başkentin güneyindeki bölgelere yoğun saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Havalimanı Yolu bölgesinin yoğun çatışmalara sahne olduğu kaydedilmişti.

Trablus'u ele geçirmek için nisan ayında başlattığı operasyonda yakın zamanda Giryan kentini kaybeden Hafter güçleri, son dönemde başkentin güneyindeki Ayn Zara, Vadi er-Rebi ve El-Halle gibi bölgeleri hedef almaya başladı.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı rakamlara göre, Hafter'in başlattığı operasyonun ardından, en az 100'ü sivil bin 100'e yakın insan hayatını kaybederken, 5 bin 700'den fazla insan yaralandı. Çatışmaların Libya içindeki 100 bin insanı da yerinden ettiği aktarıldı.

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