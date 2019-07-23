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Dünya

İspanya'da sol azınlık hükümeti ilk turda güvenoyu alamadı

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez'in kurmak istediği sol azınlık hükümeti mecliste güvenoyu alamadı.

Şenhan Bolelli   | 23.07.2019
İspanya'da sol azınlık hükümeti ilk turda güvenoyu alamadı

Madrid

İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in, ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçim sonrasında kurmak istediği azınlık hükümeti mecliste güvenoyu alamadı.

Sosyalist lider Sanchez'in azınlık hükümeti için, 350 sandalyeli mecliste yapılan ve mutlak çoğunluğun gerektiği birinci tur oylamaya 346 milletvekili katıldı.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yasa dışı olmasına rağmen yapılan bağımsızlık yanlısı referandumdan dolayı tutuklu yargılanan ve milletvekillikleri dondurulan 4 Katalan siyasetçinin meclisteki sandalyeleri ise boş kaldı.

Oylamada 124 "evet", 170 "hayır" ve 52 "çekimser" sonucu çıkarken, gerekli olan çoğunluğu (176) elde edemeyen azınlık hükümeti, beklendiği şekilde güvenoyu alamadı.

Azınlık hükümetinin güvenoyu alabilmesi için basit çoğunluğun yeterli olacağı meclisteki ikinci oylamanın perşembe günü yapılması öngörülüyor.

Hükümet kurulması için tek alternatif PSOE-Unidas Podemos koalisyonu

Bu arada PSOE'nin yeni hükümeti kurabilmesi için tek alternatif, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisinin koalisyon önerisini kabul etmesi olarak gözüküyor. İlk turda "çekimser" oy kullanan Unidas Podemos, ikinci turda hükümetin kurulabilmesi için kilit konumda bulunuyor.

Unidas Podemos güven oylamasında PSOE'ye destek vermek için bir koalisyon hükümeti kurulmasını şart koyuyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, PSOE lideri Sanchez, "turizm, konut ve spor" bakanlıklarını Unidas Podemos'a önerirken, bu teklifi "dekoratif bir koalisyon" olarak nitelendiren Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias öneriyi reddettiğini açıkladı.

PSOE ve Unidas Podemos arasında gelecek 48 saat içinde bir anlaşma sağlanırsa İspanya siyaset tarihinde ilk defa bir koalisyon hükümeti kurulacak. Aksi takdirde, özellikle sol partiler ve ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin kaçındığı, yeni bir erken genel seçime gidilmenin önü açılacak.

Siyasi belirsizlik sürüyor

İspanya'da son 4 yılda 3. kez yapılan 28 Nisan'daki erken genel seçimlerin ardından İspanya Kralı 6. Felipe, seçimlerden birinci parti çıkması sebebiyle 6 Haziran'da PSOE lideri Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Son genel seçimler, hem sağ hem de sol blokun mecliste yeterli çoğunluğu elde edememesinden dolayı ülkedeki siyasi belirsizliğin devamı olarak yorumlanmıştı.

İlk defa genel seçimlere katılan ve 24 milletvekili çıkaran aşırı sağ görüşlü Vox partisi de aşırı İspanyol milliyetçiliğinin yanı sıra göçmen ve İslam karşıtları politikasıyla İspanya'da yeni bir tehdit olarak gösterilmişti.

Ülkenin mevcut durumdaki en büyük sorunu, İspanya'dan ayrılmayı talep eden bağımsızlık yanlısı Katalanlar olmasına rağmen bu mesele şimdilik "çözümsüzlüğe bırakılmış" görülüyor. Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin bağımsızlık referandumu için diyalog taleplerine karşılık olarak, meclisteki konuşmasında "Katalonya'daki sorun bağımsızlık değil birlikte yaşamdır. İspanya'da siyasi tutuklu yoktur." dedi.

Sanchez, kurulacak hükümetin, "sosyal adalet, istihdam, eğitim, konut ve yüksek kira sorunu, kadın erkek eşitliği ve emekli ile asgari ücrette iyileştirmeye" odaklanması gerektiğini savunuyor.

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