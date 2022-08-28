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Dünya

Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 159'a yükseldiği bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar   | 28.08.2022
Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi

İstanbul

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trablus’ta dün sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasındaki şiddetli çatışmalarda ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 159'a çıktı.

Açıklamada, yaralılardan 102'sinin hastanelerde tedavi altında olduğu kaydedildi.

Trablus’ta dünkü şiddetli çatışmaların ardından bugün sessizliğin hakim olduğu gözlemlendi.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe dün gece çatışmaların yaşandığı bölgeleri sükunetin sağlanmasının ardından ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.

Dibeybe burada yaptığı açıklamada, "Ülkemizi kötü niyetleri kişileri bırakmayacağız. Ülkemizi ve Trablus'u onur ve şerefimizle koruyacağız. Artık darbe dönemleri kapandı. İsteyen seçimlere girsin. Bu ülke için seçimlerden başka yol yok. Başka yol arayanlara karşı yiğitlerimiz meydanlardadır. Saldırganların sonu hep hüsrandır." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Dibeybe ayrıca Trablus'a yönelik saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı, Başsavcılığa ve ilgili güvenlik güçlerine yazılı talimat göndererek, Trablus'a yönelik saldırıya katılan tüm kişilerin milis ya da sivil fark etmeksizin tutuklanması için derhal harekete geçilmesi emrini vermişti.

Libya'daki çatışmalar

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtiliyordu.

Dün sabah başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 140'a yükseldiği bildirilmişti.



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