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Dünya

Libyalılar, seçimlerin ertelenmemesi talebiyle Trablus'ta gösteri düzenledi

Libya'nın başkenti Trablus’ta 24 Aralık'ta yapılması kararlaştırılan seçimlerin ertelenmemesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Ekrem Biçeroğlu   | 15.12.2021
Libyalılar, seçimlerin ertelenmemesi talebiyle Trablus'ta gösteri düzenledi Fotoğraf: Hazem Turkia / AA

Trablus

Sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen eyleme katılan Libyalılar üzerinde "seçimlerin ertelenmesine hayır" ve "seçim sonuçlarını kabul etmelisiniz" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan aktivistlerden Faize Kaddafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya’daki seçimlerin kararlaştırılan tarihte yapılmasını istediklerini söyledi.

Kaddafi, ertelemenin Libya'ya zarar verdiğini ve ülkede bölünmeye yol açtığını savundu.

Protestoculardan Osman Erhume ise "Libya'nın geçirdiği aşamalarından bıktık ve şimdi bağımsız Libya devletini inşa etmek istiyoruz. Seçim yapılmasını ve ülkeyi yönetmek istiyoruz." diye konuştu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi dün yaptığı açıklamada, başkanlık ve parlamento seçimlerinin eş zamanlı yapılması konusunda kararlı olduklarını söylemişti.

Libya Yüksek Seçim Komisyonundan 12 Aralık Pazar günü yapılan açıklamada ise parlamento seçimleri için aday listelerinin açıklanmasında gecikme yaşanacağı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, parlamento ve başkanlık seçimlerinin 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

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