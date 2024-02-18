Dolar
30.85
Euro
33.25
Altın
2,013.78
ETH/USDT
2,810.90
BTC/USDT
51,802.00
BIST 100
9,250.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da “39 İlçe Hane Ziyaretleri Basın Açıklaması” düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Libyalılar, İsrail'in Gazze saldırılarını "soykırım" olarak niteliyor

İsrail'in 4 ayı aşkın süredir devam eden Gazze saldırılarını "soykırım" olarak niteleyen Libyalılar, İsraille ilgili Uluslararası Adelet Divanındaki (UAD) davadan "tarafsız" bir sonuç çıkacağına inanmıyor.

Muhammed Semiz  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Libyalılar, İsrail'in Gazze saldırılarını "soykırım" olarak niteliyor

Trablus

AA muhabiri Libyalılara İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ve UAD'de İsrail hakkında görülen dava ile ilgili mikrofon uzattı.

Başkent Trablus'ta yaşayan Libyalılar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır süren saldırılarına tepki gösterdi. Trabluslu Abdulbasit et-Taşani, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığının "soykırım" olduğunu söyledi.

"Bu savaş bir soykırımdır. Bu su götürmez bir gerçek. Televizyon ekranları (Gazze'de) sivillere yönelik katliamı gösteriyor." diyen Taşani, Gazze'ye uygulanan kapsamlı abluka nedeniyle su, yiyecek, ve tıbbi malzemenin giremediğini hatırlattı.

Taşani, Uluslararası Adalet Divanından İsrail aleyhine bir sonuç çıkmasının zor olduğunu belirterek,"Uluslararası Adalet Divanı sorunlu, çünkü ABD orada her şeye hükmediyor. (İsrail'in yaptığını) doğrudan kınayan bir kararın çıkması zor görünüyor." dedi.


Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

"İki milyar Müslüman Gazze'ye bir şişe su sokamıyor"

Libya'nın Filistin'e destek amacıyla UAD'da İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin vereceği sözlü beyana da değinen Taşani, ülkesinin davaya ilk başta müdahil olması gerektiğini vurguladı.

Bölge ülkelerinin tutumunu eleştiren Taşani, "UAD'daki davada yalnız Libya değil tüm İslam ülkeleri beyanda bulunması lazım. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed: 'Müminler bir vücut gibidir. Vücudun bir kısmı acı çekerse diğer uzuvlar da etkilenir.' buyuruyor. İki milyar iki yüz milyon Müslüman Gazze Şeridi'ne bir şişe su sokamıyor." diye konuştu.

Muaz bin İsmail de Gazze'de hiç silahlı bir Filistinlinin öldüğünü görmediğini, İsrail'in tarih boyunca bir savaşta görülmemiş sayıda çocuğu öldürdüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı şeye soykırımdan daha güçlü bir kavram kullanılmalı

"7 Ekim'den beri ölenlere bakıldığında buna soykırım demek bile az kalır. Eğer soykırımdan daha güçlü bir kavram varsa o kullanılmalıdır. Silahsız insanların, çocukların üzerine evleri yıkıldı. Bunun 'soykırım' gibi (hafif) bir ifadeyle adlandırılması bile saçma!" diyen Bin İsmail, tüm dünyanın bunun adil "bir savaş" olmadığını bildiğini ifade etti.

Ülkesinin UAD'de Filistinlilere destek için vereceği beyanın tabii bir durum olduğunu kaydeden Bin ismail, Libya'nın tarih boyunca yalnız hükümet olarak değil halk olarak da Filistinlilerin hep yanında olduğunu dile getirdi.

Bin İsmail, UAD'nin Gazze'deki Filistin halkının silahsız olduğunu tescil etmesini umduğunu kaydetti.

UAD'ın tarafsız karar vereceğine inanmıyorum

Muammer Ebubekir Abdusselam da "İsrail'in yaptığı kesinlikle soykırım. Peki bunun sorumlusu kim? Bu, Arapların ve İslam'ın meselesidir. Müslümanlar nerede!" dedi.

Abdusselam, "Müslümanların soykırımı durduramadığını ve Filistin'i yalnız başına terk ettiğini" söyledi.

UAD'nin tarafsız karar vereceğine inanmadığını dile getiren Abdusselam, "Uluslararası mahkeme yalnız zayıf devletler üzerinde (aleyhine) hüküm verir, 5 büyük devlet hakkında değil." diye konuştu.

Filistin davasının İslam'ın davası olduğunu, Filistin davasını bırakmadıklarını ve UAD'den çıkacak sonuçla ilgilenmediğini ifade eden Abdusselam, şöyle devam etti:

"Filistin'e (İsrail ile) ilk savaşından bu yana destek verdik. Gazze'nin yanındayız, Gazze'yi desteklemekten vazgeçmeyeceğiz. Filistin'i özgürleşene kadar desteklemekten vazgeçmeyeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar: Maden kazasında toprak kütlesinin taşınacağı alan tahliye edilmeye başlandı
MSB'den Türkiye'nin NATO'ya katılımının 72. yıl dönümü paylaşımı
Marmara Denizi'nde batan geminin su altından görüntüleri paylaşıldı
İBB Başkan adayı Kurum: İnşallah 31 Mart’ta da İstanbullu kardeşlerimiz İstanbul’un fetret dönemini bitirecektir
Malatya'da 3 bin 200 esnaf konteynerde hizmet veriyor

Benzer haberler

Portekiz İsrail'den Uluslararası Adalet Divanı kararlarını uygulamasını istedi

Portekiz İsrail'den Uluslararası Adalet Divanı kararlarını uygulamasını istedi

Adalet Divanında İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmalar yarın başlıyor

Libyalılar, İsrail'in Gazze saldırılarını "soykırım" olarak niteliyor

F-35I yetenekleri, füzesavarlar, SİHA'lar ve Alman üretimi korvetler denendi

F-35I yetenekleri, füzesavarlar, SİHA'lar ve Alman üretimi korvetler denendi
İsrail'i boykot Türkiye'de de tüketicilerin satın alma tercihlerini etkiledi

İsrail'i boykot Türkiye'de de tüketicilerin satın alma tercihlerini etkiledi
İsrail 135 gündür Gazze Şeridi'ni hava, kara ve denizden bombalamaya devam ediyor

İsrail 135 gündür Gazze Şeridi'ni hava, kara ve denizden bombalamaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet