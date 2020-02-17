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Dünya, Libya

Libyalılar devrimin 9'uncu yılını Türk bayraklarıyla kutladı

Libyalılar, başkent Trablus’un Şehitler Meydanı’nda 17 Şubat Devrimi’nin 9’uncu yılını kutlarken Türk bayrakları da açtı.

Aydoğan Kalabalık   | 17.02.2020
Libyalılar devrimin 9'uncu yılını Türk bayraklarıyla kutladı Fotoğraf: Hazem Turkia / AA

Trablus

Libya'da devrimin 9. yılı

Libyalılar, başkent Trablus’un Şehitler Meydanı’nda 17 Şubat Devrimi’nin 9’uncu yılını kutlarken Türk bayrakları da açtı. ( Hazem Turkia - Anadolu Ajansı )

Genç-yaşlı, kadın-erkek on binlerce Libyalı, 17 Şubat Devrimi’nin 9’uncu yılını kutlamak için sabah saatlerinden itibaren Şehitler Meydanı’na akın etti.

Trablus'ta kutlamaların adresi Şehitler Meydanı'nda Libya bayrağından sonra en fazla, Türk bayrağı görüldü.

Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve Libya milli marşının okunmasıyla başlayan törende halka hitap eden Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, "devrimin kazanımlarını koruyacaklarını ve saldırganlara karşı sonuna kadar direnmeyi sürdüreceklerini" söyledi.

Akşam saatlerinde de Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, meydana giderek, kalabalığı selamladı.

Şehitler Meydanı’ndan Türkiye’ye teşekkür

AA muhabirine konuşan Halid Abdullah Mesut, "büyük Libya halkının 17 Şubat’ta özgürlüğüne kavuştuğunu, takip, dinleme ve siyasi fişlemelerden kurtulduğunu" belirtti.

Libya halkına 42 sene boyunca "Kaddafi büyük lider", "Kaddafi büyük öğretmen", "Kaddafi büyük sporcu" gibi inançları dayattıklarını ifade eden Mesut, halkın 9 yıldır özgür ve onurlu yaşadığını vurguladı.

Mesut, "Libya halkına destek veren Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Hafter milislerine destek veren ülkeleri ise şiddetle kınıyoruz." dedi.

Cahid en-Neıymi de Libya için hayatını feda eden şehitleri anmak ve 17 Şubat Devrimi’nin yıl dönümünü kutlamak için meydana geldiklerini ifade etti.

11 yaşındaki Mira Kaddafi de "Libyalılar olarak halk devrimini bu meydanda coşkuyla kutluyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah, Libya halkını korusun." diye konuştu.

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