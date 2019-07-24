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Dünya

Libyalı ve ABD'li yetkililerden 'Trablus'taki çatışmalar durmalı' vurgusu

Libya'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Harris, Trablus'taki çatışmaların derhal durması gerektiğini vurguladı.

Gülşen Topçu   | 24.07.2019
Libyalı ve ABD'li yetkililerden 'Trablus'taki çatışmalar durmalı' vurgusu

Trablus

ABD Maslahatgüzarlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Josh Harris, terörle mücadele konusundaki iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi. 

Serrac ile Harris'in, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmaların son bulması ve Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde siyasi çözüm sürecine geri dönülmesinin gerekliliği üzerinde durduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşmenin nerede gerçekleştiği bilgisine yer verilmedi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından Serrac'ın dün ziyaret için Tunus'a ulaştığı öğrenilmişti.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

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