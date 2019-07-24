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Dünya

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Nusret Altun   | 24.07.2019
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Sumberasri bölgesinin 11 kilometre güneyi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 103,2 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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