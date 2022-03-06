Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,668.70
BTC/USDT
39,437.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev’de sirenler çalıyor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısı düzenledi
logo
Dünya

Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretim durduruldu

Libya Ulusal Petrol Kurumu, aralarında ülkenin en büyük petrol sahası olan Şerara'nın da bulunduğu 2 petrol sahasında "mücbir sebep" durumundan dolayı üretimin durdurulduğunu açıkladı.

Gülşen Topçu   | 06.03.2022
Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretim durduruldu

Trablus

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC), yapılan yazılı açıklamada, Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta, ülkenin doğusundaki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığı ifade edildi.

Açıklamada, oluşan mücbir sebepten dolayı Şerara ve Fil petrol sahalarında üretimin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca vanaların kapatılması nedeniyle günlük 330 bin varil kesinti yaşandığı ve yaklaşık 160 milyon dinar (34, 8 milyon dolar) zarar edildiği aktarıldı.

Kurumun Başkanı Mustafa Sanallah da aynı silahlı grubun petrol fiyatlarının yükselişiyle eş zamanlı olarak 2014-2016 yıllarında da petrol vanalarını kapattığını ve tüm bunların, bu grubun gizli eller tarafından yönlendirildiğini gösterdiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bin 437'ye çıktı
Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı

Benzer haberler

Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretim durduruldu

Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretim durduruldu

Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor

İki kutuplu günlerine dönen Libya'da seçimler uzak çatışma yakın ihtimal görünüyor

Dantel işler gibi kaynak yapan kadınlar bisiklet üretiminin de vazgeçilmezi

Dantel işler gibi kaynak yapan kadınlar bisiklet üretiminin de vazgeçilmezi
ABD: Başağa ve Dibeybe'nin Libya'da şiddetin önüne geçme arzularına güveniyoruz

ABD: Başağa ve Dibeybe'nin Libya'da şiddetin önüne geçme arzularına güveniyoruz
Nükleer anlaşmanın yenilenme olasılığı, piyasalarda İran petrolü beklentisini artırdı

Nükleer anlaşmanın yenilenme olasılığı, piyasalarda İran petrolü beklentisini artırdı