Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.50
Dolar
5.77
BIST 100
95,976.82
Altın
1,290.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 121'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralıların da 561'e yükseldiğini bildirdi.

İdris Okuducu   | 14.04.2019
Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 121'e yükseldi

İstanbul

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO),  sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Libya'daki son çatışmalarda şu ana kadar 121 kişi öldü, 561 kişi de yaralandı. 

Açıklamada, sağlık örgütünün Libya'ya tıbbi malzeme ve sağlık görevlileri göndereceği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 10 gündür devam ediyor.

WHO, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Trablus'taki çatışmalarda 7'si sivil 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör

Benzer haberler

Libya'da 5 yıl aradan sonra yerel seçimler

Libya'da 5 yıl aradan sonra yerel seçimler

Libya'da seferberlik ilan edildi

BM Genel Sekreteri Libya'daki askeri hareketlilikten endişeli

Avrupa Birliği, Libya'daki askeri hareketlilikten endişeli

Avrupa Birliği, Libya'daki askeri hareketlilikten endişeli

Libya'da Hafter Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattı

Libya'da Hafter Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattı
Dünyada ortalama yaşam süresi 5,5 yıl uzadı

Dünyada ortalama yaşam süresi 5,5 yıl uzadı