Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.50
Dolar
5.77
BIST 100
95,976.82
Altın
1,290.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kudüs Valisi'nin de aralarında bulunduğu 18 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın da aralarında bulunduğu 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Mustafa Deveci   | 14.04.2019
Kudüs Valisi'nin de aralarında bulunduğu 18 Filistinli gözaltına alındı

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'te Kudüs Valisi Adnan Gays'ın da aralarında bulunduğu 5 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gece geç saatlerde evine düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan Gays'ın bölgedeki bir gözaltı merkezine götürüldüğü belirtildi.

Son olarak 27 Şubat'ta gözaltına alınan Kudüs Valisi aynı gün çıkarıldığı İsrail mahkemesince serbest bırakılmıştı.

Batı Şeria'da 13 gözaltı

Öte yandan Filistin basınında yer alan habere göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 13 Filistinli gözaltına alındı.

Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör

Benzer haberler

İsrail yanlıları Filistinlileri Londra'daki gösteride susturmak istedi

İsrail yanlıları Filistinlileri Londra'daki gösteride susturmak istedi

Hollanda'daki Filistin gösterisinde İsrail taraftarlarından provokasyon

İsrail'in sınır dışı etmeye çalıştığı AA foto muhabirinin duruşması yapıldı

İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Fanatik Yahudilerden Doğu Kudüs'te ırkçı saldırı

Fanatik Yahudilerden Doğu Kudüs'te ırkçı saldırı
Malezya'dan İsrail'in Gazze'deki müdahalesine tepki

Malezya'dan İsrail'in Gazze'deki müdahalesine tepki