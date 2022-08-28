Dolar
18.18
Euro
18.10
Altın
1,735.94
ETH/USDT
1,469.80
BTC/USDT
19,918.00
BIST 100
3,146.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Libya'daki askeri savcılıktan, Fethi Başağa hakkında yakalama emri

Libya Savunma Bakanlığı Askeri Savcılığı, başkent Trablus'taki çatışmalar nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa ve Usame Cuveyli hakkında yakalama emri çıkardı.​

Ali Semerci   | 28.08.2022
Libya'daki askeri savcılıktan, Fethi Başağa hakkında yakalama emri

Libyan

Libya Savunma Bakanlığı Askeri Savcısı Tümgeneral Mesud Erhume; polis, istihbarat servisleri ve ülkedeki tüm güvenlik teşkilatına yazılı talepte bulundu.

Erhume, Başağa'nın yanı sıra Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin geçen 17 Mayıs'ta görevden aldığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Usame Cuveyli, Başağa hükümetinin Eğitim Bakanı Muhammed Abdulcelil ve Demokrasi Partisi Başkanı Muhammed Savvan'ın yakalanmasını istedi.

Öte yandan, Başağa, yaptığı açıklamada, Trablus'ta yaşanan olaylardan başbakan Abdulhamid Dibeybe'yi ve hükümet yetkililerini sorumlu tuttu.

Askeri Savcı Erhume bugün, Başağa, Cuveyli, Abdulcelil ve Savvan'ın ülke dışına çıkışlarının yasaklanmasını istemişti.

Libya'daki çatışmalar

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtiliyordu.

Dün sabah başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 159'a yükseldiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemeleri taşıyan iki uçak daha hareket etti
Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek
Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Benzer haberler

Libya Başbakanı Dibeybe: Trablus’taki saldırılardan sorumlu olanları adalete teslim edeceğiz

Libya Başbakanı Dibeybe: Trablus’taki saldırılardan sorumlu olanları adalete teslim edeceğiz

Libya'daki askeri savcılıktan, Fethi Başağa hakkında yakalama emri

Libya'da askeri savcılık, Fethi Başağa ve Usame Cuveyli için yurt dışı yasağı talep etti

Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi

Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi
Libya Başbakanı Dibeybe: Ülkemizi ve Trablus'u onur ve şerefimizle koruyacağız

Libya Başbakanı Dibeybe: Ülkemizi ve Trablus'u onur ve şerefimizle koruyacağız
Türkiye'den Libya'daki olaylara ilişkin taraflara 'çatışmaları durdurma' çağrısı

Türkiye'den Libya'daki olaylara ilişkin taraflara 'çatışmaları durdurma' çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet