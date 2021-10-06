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Dünya, Libya

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, Cenevre'de bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki paralı askerlerin, yabancı savaşçı ve güçlerin ülkeden geri çekilmesine yönelik kapsamlı bir eylem planının geliştirilmesi için 5+5 Ortak Askeri Komitenin Cenevre'de bir araya geldiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 06.10.2021
Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, Cenevre'de bir araya geldi

Cenevre

BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Komitenin, 23 Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde Cenevre'de toplandığı aktarıldı.

Açıklamada, 5+5 Ortak Askeri Komitenin toplanma amacının Libya'daki paralı askerlerin, yabancı savaşçı ve güçlerin ülkeden geri çekilmesi için kapsamlı bir eylem planının geliştirilmesi olduğu kaydedildi.

BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, toplantının açılışında Komite üyelerine seslenerek, "Her zaman olduğu gibi, göreviniz askeri ve güvenlik konularından daha önemli. Göreviniz, ülkenin egemenliğini, istikrarını, güvenliğini ve birliğini yeniden kazanmasında doğrudan bir etkiye sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Kubis, Cenevre'deki toplantıların Libya'nın geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

23 Ekim 2020'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından dönemin BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, yaptığı açıklamada, "Taraflar, cephedeki tüm askeri birliklerin ve silahlı grupların kamplarına dönmeleri konusunda anlaştılar. Buna, tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların bugünden itibaren en fazla üç ay içinde tüm Libya topraklarından, karadan, havadan ve denizden ayrılması eşlik edecek." ifadelerini kullanmıştı.

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