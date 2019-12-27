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Dünya

Libya'da yüzlerce kişi Hafter'i protesto etti

Trablus ve Misrata'da düzenlenen gösterilerde, Libyalılar "Libya-Türkiye iş birliğine evet", "Türk halkına teşekkürler" yazılı pankartlar taşıdı.

Ali Semerci   | 27.12.2019
Libya'da yüzlerce kişi Hafter'i protesto etti Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Libyan

Libya'da Hafter karşıtı gösteri

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şüheda Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, darbeci general Halife Hafter güçlerinin başkent ve çevresine düzenlediği saldırıları protesto etti. Göstericiler, Hafter karşıtı slogan attı. ( Hazem Turkia - Anadolu Ajansı )

Libya'nın başkenti Trablus ve Misrata'da düzenlenen gösterilerde yüzlerce kişi darbeci General Halife Hafter'i protesto etti.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Trablus'taki Şehitler Meydanı ve Misrata'daki Hürriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce Libyalı, Hafter güçleri tarafından düzenlenen saldırılara tepki gösterdi.

Darbeci generalin saldırılarına karşı sivil devletin korunması talebinde bulunan göstericiler, sık sık Hafter'in temsil ettiği askeri yönetim karşıtı sloganlar attı.

Mısır, Fransa ve BAE'ye "elinizi üzerimizde çekin" mesajı

Trablus'taki göstericilerde, üstünde "elinizi üzerimizde çekin" yazısı bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın posterleri dikkati çekti.

Misrata'daki gösterilerde ise "şehitlerin başkenti Misrata boyun eğmeyecek", "Libya-Türkiye iş birliğine evet", "Türk halkına teşekkürler" ve "şehit veririz ama askeri yönetim istemeyiz" yazılı pankartlar taşındı.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, 12 Aralık Perşembe günü Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

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